Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 620 окупантів, 17 БПЛА та три танки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 5 травня орієнтовно склали:

особового складу — близько 193210 (+620) осіб ліквідовано,

танків — 3710 (+3) од,

бойових броньованих машин — 7224 (+8) од,

артилерійських систем — 2978 (+16) од,

РСЗВ — 550 (+3) од,

засоби ППО — 304 (+0) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2540 (+17),

крилаті ракети — 947 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5916 (+30) од,

спеціальна техніка — 373 (+3).

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