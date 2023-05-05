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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 травня

05.05.2023

За минулу добу Сили оборони знищили 620 окупантів, 17 БПЛА та три танки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 5 травня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 193210 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків — 3710 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 7224 (+8) од,
  • артилерійських систем — 2978 (+16) од,
  • РСЗВ — 550 (+3) од,
  • засоби ППО — 304 (+0) од,
  • літаків — 308 (+0) од,
  • гелікоптерів — 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2540 (+17),
  • крилаті ракети — 947 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5916 (+30) од,
  • спеціальна техніка — 373 (+3).

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