Цілі знищено. Окупанти вночі намагалися атакувати Дніпропетровську область дронами

В ніч на 5 травня російські війська намагалися атакувати Дніпропетровську область двома безпілотниками, всі цілі було знищено силами ППО.

Про це у Telegram повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

«Цієї ночі агресор направив на Дніпропетровщину два безпілотники. Військові з повітряного командування «Схід» їх збили», — йдеться у повідомленні голови ОВА.

Крім того, за його словами, під вогнем ворожої артилерії знову опинився Нікополь. Через обстріл у місті пошкоджено 10 приватних будинків, паркани та господарську споруду. Розбито лінію електропередач і 2 газопроводи. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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