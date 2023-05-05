У рамках проєкту «Армія дронів» підготували 10 тис. операторів БПЛА — Федоров

За рік у рамках проєкту «Армія дронів» в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону

«Нещодавно ми закінчили першу частину проєкту навчання пілотів БПЛА, 10 тисяч пілотів навчили за цей час. Тобто «Армія дронів» — це про комплексний розвиток сфери БПЛА як з точки зору виробництва, так і з точки зору їх застосування», — говорить Федоров.

Проєкт «Армія дронів» стосується і запуску ударних рот безпілотників — із ціллю запустити 60 таких рот, і трансформації доктрини застосування БПЛА, додав віцепрем’єр.

Федоров підкреслив, що проект «Армія дронів» продовжує розвиватися і попереду вводитимуть нові збори на безпілотники.

Нагадаємо, наприкінці березня «Армія дронів» передала на фронт 300 квадрокоптерів Mavic 3T.

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