Коронація Карла ІІІ. Як відбудеться сходження на престол нового британського монарха

Мільйони жителів Британії готуються святкувати коронацію короля Карла ІІІ, яка відбудеться в суботу, 6 травня. Церемонія традиційно пройде у Вестмінстерському абатстві. Карл ІІІ стане 40-м монархом з 1066 року, якого там коронують.

Розповідаємо про церемонію коронації, звичаї та артефакти британських монархів.

Церемонія коронації Карла ІІІ — розклад

Офіційні заходи розпочнуться о 8 ранку за київським часом. Біля Букінгемського палацу почнуть збиратися учасники урочистої ходи, яка рухатиметься до Вестмінстерського абатства. На маршруті будуть відкриті оглядові майданчики, де люди зможуть спостерігати за процесією, в якій буде і новий король з дружиною Каміллою. Процесія вирушить о 12:20.

Після прибуття в Букінгемський палац о 13:00 розпочнеться церемонія коронації.

Етапи коронації Карла ІІІ

Процедура коронації у Британії складається з кількох етапів.

Визнання. Монарха представлять народу та проголосять королем. Зібрання кричатиме «Боже, бережи короля!», і гратимуть сурми.

Присяга. Карл присягне дотримуватись закону та заповітів англіканської церкви.

Помазання. Король зніме церемоніальну мантію й сяде в коронаційне крісло. Архієпископ Кентерберійський помаже руки, груди та голову короля освяченою олією.

Інвеститура. Це буквально момент коронації. Карл вперше і востаннє одягне на голову корону святого Едуарда, яку виготовили у 1661 році. Також йому вручать коронаційні регалії.

Сходження на престол. Король перейде з коронаційного крісла на трон, а присутні віддадуть йому шану.

Проводити процедуру коронації буде архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Коронаційні регалії британських монархів — історія та легенди

Важливу роль в коронації монарха відіграють королівські регалії. Британія залишається єдиною європейською країною, яка досі їх використовує.

Під час коронації Карлу ІІІ вручать Сферу суверена, Скіпетр суверена з хрестом та Скіпетр суверена з голубом. Корона Святого Едуарда також є королівською регалією. З цікавих артефактів на церемонії також використовуватимуть золоту ложку XII століття. З коронаційними регаліями пов’язані багато цікавих історій.

Сфера суверена та скіпетри

Ці регалії вперше були виготовлені у 1661 році для коронації Карла ІІ. Сфера виглядає, як золота куля, оздоблена коштовним камінням та з хрестом на верхівці, який символізує християнський світ.

Скіпетр із хрестом означає королівську владу та справедливість. Він прикрашений діамантом Куллінан I. Це найбільший безбарвний діамант у світі, який помістили у скіпетр у 1910 році. Тоді королівському ювеліру навіть довелося зміцнити скіпетр, щоб той витримав вагу каменя.

Скіпетр із голубом також називають Жезлом справедливості та милосердя. Він символізує духовну роль монарха.

Ампула та золота ложка

Важливими для коронації артефактами є також золоті Ампула та ложка. В Ампулі зберігається спеціальна олія, якою буде помазаний Карл ІІІ. Її виготовили у 1661 році для коронації Карла ІІ. Існує легенда, що Діва Марія явилась святому Фомі Бекету ще у XII столітті та дала йому «золотого орла», від якого будуть помазані всі майбутні королі Англії, однак старіша Ампула не збереглась.

Ложка для коронації ще старіша. Перші офіційні згадки про неї датуються 1349 роком. Артефакт пережив знищення королівських регалій Олівером Кромвелем у середині XVII століття. В ложку під час коронації наливають олію для помазання монарха.

Корони Святого Едуарда та королеви Марії

Корона Святого Едуарда була виготовлена у 1661 році для коронації Карла ІІ. За останні 360 років нею коронували шістьох монархів. Регалія виготовлена із золота і прикрашена сапфірами, аметистами, рубінами, топазами і гранатами. Корона Святого Едуарда названа так на честь більш ранньої версії, яку створили для англосаксонського короля Едуарда Сповідника. Через кілька століть її розплавив Олівер Кромвель.

Водночас із Карлом ІІІ буде коронована його дружина Камілла. Церемонія буде простішою, а на голову королеви-консорта одягнуть корону королеви Марії, виготовлену у 1911 році. Вона містить близько 2200 діамантів огранювання «троянда» та три великі діаманти.

Відступ від традицій на коронації Карла ІІІ

Попри консервативність британської королівської сім’ї, деяких традицій коронації цього разу дотримуватись не будуть.

Зокрема король Карл ІІІ та королова-консорт Камілла будуть їхати у Вестмінстерське абатство не в Золотому екіпажі, а в Діамантовому. Також король, вірогідно, буде одягнений у військову форму замість традиційних бриджів та шовкових панчіх.

Ще одним відхиленням від правил буде активна участь у церемонії жінок-священнослужителів та представників інших конфесій. Також представникам громадянського суспільства запропонують присягнути на вірність королю.

За традицією, помазання британських монархів здійснюється єлеєм, що зберігся з попередніх коронацій. Однак Чарльз наказав виготовити для себе свіжу олію з оливок, вирощених на Олеонській горі, де похована його бабуся, принцеса Аліса.

Чим коронація Карла ІІІ відрізнятиметься від коронації Єлизавети ІІ

Хоча основні складові коронації двох монархів залишаються однаковими, незначні відмінності все ж будуть. По-перше, процесія, яка супроводжуватиме з Букінгемського палацу Карла ІІІ, буде значно меншою, ніж була в його матері. При поверненні з абатства маршрут також буде вдвічі коротшим, ніж у 1953 році.

Також відрізнятиметься тривалість служби у Вестмінстерському абатстві. Вона триватиме всього годину, на відміну від трьохгодинної служби під час коронації Єлизавети ІІ.

Іноземні гості на коронації Карла ІІІ

На церемонії будуть присутні багато іноземних політиків. Президент США Джо Байден не прибуде, але церемонію відвідає його дружина Джилл Байден. Серед інших глав держав будуть представники Ірландії, Франції, Іспанії, Бельгії, Японії, Угорщини та Монако. Високопосадовці ЄС Урсула фон дер Ляєн, Роберта Метсола та Шарль Мішель також будуть там. Свою участь підтвердив президент Польщі Анджей Дуда.

Трансляція коронації Карла: де та коли дивитися

Наживо коронацію Карла ІІІ транслюватимуть британські канали ВBC, ITV 1, Sky News.

І інтернеті трансляція очікується на Youtube-каналах ВBC, ITV, Sky News, а також на каналі Королівської родини.