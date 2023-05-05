СБУ викрила львів’янина, який в обхід санкцій постачав «Роллс-Ройси» та «Майбахи» до рф (фото)

Служба безпеки України викрила львівського бізнесмена, який в обхід санкцій постачав до рф «Роллс-Ройси» та «Майбахи».

Про це повідомили в СБУ.

Як з’ясувалося, до організації нелегального експорту причетний львівський підприємець, який раніше проживав у росії і має там власний бізнес. Підозрюваний налагодив схему переправлення елітних авто на територію росії в обхід міжнародних санкцій.

Замовляли автомобілі представники топменеджменту «Газпрому» і пропагандистського телеканалу «russia today».

Слідчі встановили, що з серпня 2022 до березня 2023 року фігурант нелегально переправив російським «замовникам» 45 автомобілів на загальну суму понад €3 млн. Він купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами бізнесмен переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до білорусі, а звідти — до росії.

Крім того, львівський підприємець подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн. Співробітники СБУ викрили цю оборудку і заблокували її.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявили:

35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у «схемі»;

​фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення); ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах).

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