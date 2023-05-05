Бельгія перерахувала Україні 200 млн євро доходів від заморожених російських активів

За словами прем’єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо, Бельгія перерахувала на військові потреби України 200 млн євро доходів від заморожених у країні російських активів.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Читай також: Архітекторів запрошують на конкурс із відбудови Північної Салтівки в Харкові

“Ми отримали приблизно 200 млн євро доходів з російських активів, заморожених у Бельгії, і ми використовуємо ці фонди виключно для підтримки військових зусиль України та підтримку українських біженців у Бельгії”, – сказав глава бельгійського уряду.

Де Кроо також висловив сподівання, що Бельгія зможе передати Україні всі заморожені в країні резерви російського центробанку – понад 180 млрд євро. Наразі королівство обговорює таку можливість із Єврокомісією (ЄК), сказав він.

«Використання російських активів для України повністю обґрунтоване з економічної та моральної точки зору», — наголосив Де Кроо. Він закликав «завдавати ударів по росії розумним та ефективним способом».

Усього Бельгія отримала від заморожених російських резервів 625 млн євро доходу, писало на початку квітня бельгійське видання Soir з посиланням на казначейство.