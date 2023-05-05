Олена Зеленська візьме участь у коронації Карла ІІІ (фото)

Напередодні перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до Великої Британії. Дружина президента України візьме участь у церемонії коронації Карла ІІІ. Хоча його проголосили королем після смерті його матері Єлизавети II у вересні 2022 року, офіційна церемонія коронації Карла ІІІ відбудеться 6 травня. Росію та Білорусь на коронацію Чарльза не запросили.

Зеленська вже відвідала Даунінг-стріт, 10 на запрошення дружини прем’єр-міністра Великої Британії Акшати Мурті. До зустрічі також приєднався прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Про це Олена Зеленська повідомила у своєму Telegram.

Зеленська і Мурті разом відвідали Британську бібліотеку. Це одна з найбільших бібліотек світу з 1,5 млн відвідувань на рік.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британська бібліотека організовує численні заходи, присвячені українській культурі та літературі, зокрема всесвітні читання української літератури.

Перша леді ознайомилася з українською колекцією Британської бібліотеки та разом із генеральним директором закладу сером Ролі Кітінгом презентувала у там «Українську книжкову поличку». Цей проєкт із поширення української літератури в бібліотеках світу налічує вже 170 поличок у 37 країнах (близько 44 тис. книжок).

Перша леді подякувала Великій Британії за підтримку України, зокрема за організацію Євробачення спільно з українськими партнерами.

Зеленська також відзначила ще одну важливу подію – Конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться у червні в Лондоні.

«Впевнена, що конференція значною мірою прискорить практичну реалізацію заходів з відновлення України. Очікуємо конкретних результатів і рішень. На тлі вагомості надання військової допомоги не менш важливим є питання допомоги цивільному населенню. Відбудова лікарень, шкіл. Лікування поранених. Надання психологічної підтримки», — зазначила перша леді.

Більш детально про коронацію Карла ІІІ та про те, як і коли відбудеться сходження на престол нового британського монарха читайте у нашому матеріалі.

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