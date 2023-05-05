В ніч на 4 травня над Києвом ЗСУ збили гіперзвукову російську ракету «Кинджал» — ЗМІ (фото)

В ніч на 4 травня у небі над Києвом ЗСУ вперше успішно перехопили російську «гіперзвукову» ракету Х-47 «Кинджал».

Про атаку Києва у цю ніч офіційно повідомила Київська міська військова адміністрація, зазначивши, що в атаці, окрім дронів-камікадзе Shahed були й ракети — «ймовірно балістичного типу».

Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на власні джерела і публікує фото уламків ракети.

Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ та Повітряних сил поки немає.

На фото видно, що уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці. На одному з фото — носовий обтічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 «Кинджал» зі складною формою різких переходів діаметра, — пише Defense Express.

Ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі.

З цим й пов’язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня.

З огляду на все це, «Кинджал» є гіперзвуковим лише у фантазіях росіян. Хоч ракета і розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. І під час атаки, він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має хоча й високу, але не гіперзвукову швидкість, пояснює видання.

А Україна вже офіційно отримала засоби, які можуть боротися з балістичними цілями — ЗРК Patriot, й вочевидь, успішно їх використала.

Якщо це офіційно підтвердиться, то черговий міф окупантів, щодо «аналоговнєтів» буде зруйновано.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.