«Вагнерівці» виходить з Бахмуту 10 травня через нестачу боєприпасів

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про те, що 10 травня виведе «вагнерівців» із Бахмута через нібито «снарядний голод».

Про це йдеться в заяві ПВК «Вагнер».

«Я повідомляю офіційно: нести без боєприпасів втрати в Бахмуті мої хлопці не будуть. Тому з 10 травня ми виходимо із населеного пункту Бахмут. Нам залишилося взяти два з надлишком кілометри з 45. Але якщо ви не хочете подарувати перемогу росіянам взяттям Бахмуту — це ваші проблеми», — йдеться у повідомленні.

Також він додав, що «вагнерівці» нібито хотіли захопити Бахмут до 9 травня, але тепер передадуть свої позиції підрозділам міноборони росії, а найманці, які вижили в боях, перейдуть у тилові табори.

Пригожин також поскаржився, що «вагнерівцям» нібито давали лише 10% необхідних боєприпасів. А з 1 травня майже повністю припинилися постачання.

За оцінками США, станом на лютий втрати «Вагнера» в Україні складали понад 30 тис. бійців вбитими та пораненими. Аналітики ISW констатували, що в битві за Бахмут ПВК може втратити найбільш ефективні підрозділи.

Нагадаємо, наприкінці березня власник компанії «Вагнер» Євген Пригожи планував зменшити присутність «вагнерівців» в Україні.

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