СБУ спіймала чергових ворожих «мисливців» за HIMARS (фото)

Служба безпеки затримала у прифронтових районах Донеччини російських агентів, які «полювали» на HIMARS.

П’ятьох спільників ворожих інформаторів затримали ще у грудні 2022 та на початку весни поточного року.

Цього разу вдалося затримати агентів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Краматорського району. Передусім вони намагались виявити позиції HIMARS.

Зрадниками виявилися мешканці Донецької та Харківської областей, яких російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення.

Комунікацію з окупантами вони підтримували через свого родича, який проживає у москві та перебуває «на зв’язку» з кадровими співробітниками фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, СБУ також затримувала ворожих «мисливців» за HIMARS на Полтавщині, Донеччині та Миколаївщині.

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