«Вагнерівцям» не вистачає людей, а не снарядів — речник ЗСУ

Насправді у ПВК «Вагнер» у Бахмуті закінчуються бойовики, а не боєприпаси. Так речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував ВВС заяву Євгена Пригожина про нібито плани покинути позиції у місті через брак снарядів.

«За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони несуть великі втрати», — розповів військовий та додав, що міноборони рф не відправляє «вагнерівцям» підкріплення у бажаній кількості.

Також, за словами Череватого, «ультиматум» Пригожина може бути спричинений внутрішнім протистоянням у російському військовому керівництві. Він нагадав, що власник ПВК і раніше робив епатажні заяви, щоби привернути до себе увагу.

Однак попри це, «вагнерівці» продовжують атакувати ЗСУ у Бахмуті. Череватий повідомив, що за добу відбулося 43 боєзіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.

«Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони і далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня», — наголосив речник.

Нагадаємо, вночі керівник ПВК Євген Пригожин записав відеозвернення на фоні рядів загиблих «вагнерівців» та заявив, що у їхній смерті винні міністр оборони та голова генштабу рф через відмову постачати боєприпаси у необхідній кількості. Вже зранку він опублікував нову заяву та повідомив, що його підрозділи 10 травня збираються вийти з Бахмута і передати свої позиції регулярним російським військам.

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