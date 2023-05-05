На Буковині пастор переправляв «ухилянтів» через кордон — СБУ

СБУ ліквідувала ще чотири канали виїзду «ухилянтів» за кордон — у Дніпропетровській, Чернівецькій, Черкаській та Одеській областях.

Вартість таких «послуг» становила від $2 до $15 тис. Сума залежала від регіону і терміновості виїзду.

У Дніпрі викрито місцевого жителя, який «на замовлення» підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

На Буковині пастор однієї з протестантських церков разом із двома спільниками допомагав «ухилянтам» тікати до Молдови через так звану «зеленку».

На Черкащині директорка приватної клініки безпідставно оформляла своїм «пацієнтам» пакет документів, що засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань. Потім такі «довідки» подавали до розгляду військово-лікарської комісії.

На Одещині зловмисники пропонували своїм клієнтам «приховані» маршрути перетину кордону в Болградському районі.

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