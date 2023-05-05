Українська агенція Bickerstaff.734 випустила книгу про викрадення росіянами дітей

Креативна агенція Bickerstaff.734 створила книгу «Злочин без покарання», щоб привернути увагу до викрадення російськими загарбниками українських дітей.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Як виразити словами той біль, жах і праведний гнів українських матерів, чиї діти були викрадені російськими окупантами? 6000 дітей… Мабуть, ніяк. Але якщо спробувати, то вийде 50-кілограмова книга на 6000 сторінок», – ідеться в повідомленні.

Агенція Bickerstaff.734 створила книгу спільно з Українською академією лідерства і Міністерством закордонних справ України.

«А поки українська молодь вже відправилася в європейську експедицію презентувати цю книгу у НАТО, Європейському парламенті і Раді Європи. Та іншим організаціям у Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії та Австрії», – сказано у повідомленні.