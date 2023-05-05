«Справжнє диво»: нейрохірурги врятували дівчину, яка отримала важке поранення в Умані (фото)

Київські нейрохірурги провели надскладну операцію та врятували дівчину, яке отримала важке поранення голови під час ракетного удару по Умані.

Про це розповідає пресслужба МОЗ.

У ніч на 28 червня 25-річна Ірина разом з мамою спала вдома. Після влучання ракети у багатоповерхівку жінка одразу кинулася до доньки, щоб вибігти на вулицю, але та відповіла, що не відчуває праву ногу та руку.

Лікарі «швидкої» констатували вогнепальне поранення головного мозку. Після цього Ірину оперативно доправили до Києва, у 17-ту лікарню, яка ще з часів Майдану спеціалізується на важких травмах голови.

Там лікарі виявили, що сантиметровий уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився у потиличній частині голови дівчини. До венозної судини, ураження якої б означало неминучу смерть, залишалося менше пів сантиметра.

«Нейрохірурги, які оперували дівчину, визнають, що те, що вона вижила, — справжнє диво, а про те, що була у свідомості й могла розмовляти, — годі й говорити», — розповіли у МОЗ.

Уламок медики знайшли тільки під операційним рентгеном і видалили за допомогою спеціального магніту.

Зараз життю Ірини нічого не загрожує. Дівчина відновлюється, у свідомості та розмовляє, хоча права частина тіла її ще погано слухається. Лікарі запевняють, що з часом стан покращиться.

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