Суспільне та #Babylon’13 презентували документальний проєкт про українців на війні

4 травня відбулася премʼєра проєкту «Позиція Україна», що складається з 12 документальних фільмів про українців, які опинилися на лінії фронту.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Ми ставили мету показати реальність людей, які продовжують жити та працювати у цих небезпечних умовах. Серед героїв наших фільмів мені особливо запам’ятався журналіст і фактчекер Максим Скубенко, який пішов добровольцем у територіальну оборону 24 лютого 2022, а зараз є сержантом штурмового підрозділу під Бахмутом. Його особистість та характер змушують задуматися про те, як багато людей роблять неймовірне, щоб захистити свою країну та співгромадян», — зазначив розповів режисер і продюсер кінооб’єднання Babylon’13 Володимир Тихий, який є одним з творців нового проєкту «Позиція Україна».

Побачити роботи можна буде щотижня на Першому каналі Суспільного мовлення в ефірі телемарафону «Єдині новини #UAразом.

Як підкреслюють автори проєкту, Бахмут, Покровське, Нью-Йорк, Курахове, Дворічна, Соледар — раніше маловідомі точки на мапі, тепер займають місце у серцях всіх українців. Частина героїв залишила позаду своє цивільне життя, щоб боронити наші кордони, інші герої — мешканці прифронтових міст та селищ, які не залишили рідних домівок і допомагають військовим.

Авторами проєкту на замовлення Суспільного стала команда кінообʼєднання #Babylon’13.

Режисер додав, що створення практично всіх 12 фільмів пройшло у прифронтовій зоні. Це вимагало від знімальної групи високого рівня професіоналізму, а інколи й відваги.

Автори сподіваються, що серіал допоможе глядачам відчути зв’язок та співпереживання із тими, хто бореться за свободу та майбутнє України. Цей проєкт — важливе історичне свідчення про сучасну Україну та українців.

За словами виконавчої продюсерки суспільно-політичного мовлення Катерини Феленюк, це перша співпраця Суспільного мовлення з командою #Babylon’13.

«Те, що короткі документальні нариси про один день з фронту чи біля нього, з’явилися на Суспільному, — велика удача. Такий жанр, безумовно, необхідний Суспільному мовнику. Але що дійсно мене, як продюсерку документального кіно, заворожує в цьому проєкті, це те, як він зроблений. Дуже вправний монтаж, тонкий, стильний (і це зважаючи на те, що у фронтових умовах майже завжди історія знімається на одну камеру). Філігранна робота з музикою — вона з’являється акуратно, саме там, де потрібно. Велика кількість інтершумів: шурхотіння, дихання, вибухи і постріли. Всі звуки війни стають настільки об’ємними, що екран починає працювати, як збільшувальне скло — ти просто поринаєш в історію, віриш їй. І саме це відчуття віри на додачу до абсолютної відкритості героїв вкотре нагадує — війна не там, далеко. Вона в нашій країні й так чи інакше відображається в кожному», — розповіла Феленюк.