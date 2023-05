У Ліверпулі відкрили мурал з доповненою реальність та музикою гурту TVORCHI

У Ліверпулі відкрили мурал з доповненою реальністю та музикою від цьогорічного конкурсанта від України – гурту TVORCHI.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Агенція культурного розвитку Port. під кураторством Каті Тейлор презентувала мурал Sound of Freedom у Ліверпулі на підтримку «Євробачення–2023». Його створили українська художниця Ptashka Somari та британський художник Ніл Кітінг.

«Мурал містить елементи доповненої реальності. За допомогою спеціального застосунку відвідувачі можуть побачити дещо унікальне. Цю візуалізацію втілила команда Port. Agency», – ідеться у повідомленні.

У МКІП зазначили, що Sound of Freedom є логічним продовженням проєкту The Wall — 5-ти муралів у Відні, Берліні, Марселі, Брюсселі та Найробі, створених агенцією Port. у співпраці з Українським інститутом. Це вже другий мурал, який містить елементи доповненої реальності. Перший має назву Flower of Democracy та розташований у Берліні.

Організаторами проєкту виступили Liverpool Culture, кураторкою — Катя Тейлор, командою організаторів — агенція культурного розвитку Port., яка за 2022–2023 роки відкрила 5 муралів в Європі та Африці.