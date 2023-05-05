Актор Марк Гемілл зібрав понад $1,5 мільйона на дрони для ЗСУ

Американський актор та амбасадор United24 Марк Гемілл зібрав 1 517 205 $ на дрони RQ-35 Heidrun для українських військових.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«Наші захисники і захисниці отримають 10 потужних розвідувальних безпілотників данського виробництва. RQ-35 Heidrun — ефективний та простий у керуванні БпЛА для якісних розвідувальних місій. Також він може протистояти засобам радіоелектронної боротьби росіян», – зазначив український віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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