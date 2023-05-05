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Громади Донеччини отримають понад 3 000 книжок українською

05.05.2023

Громади Донеччини отримають понад 3 000 книжок різних жанрів українською мовою для організації книжкових поличок. 

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики й ініціативи Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 13 громад Донецької області отримають понад 3 000 книжок різних жанрів українською мовою. Книжки вже відправили на Донеччину 1 травня цього року. Література має поповнити книжкові полички для дітей та дорослих у освітньо-консультаційних центрах та «пунктах незламності» області”, – йдеться у повідомленні.

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