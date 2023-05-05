Україна має отримати 80 танків Leopard 1 до 1 червня — міністр оборони Данії

Данія і Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1 до 1 червня. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, пише TV2.

«Ми б охарактеризували пожертву, з якої зараз побачимо перші поставки, як дуже-дуже велику. Поставка 80 бойових танків Leopard 1 — це значна кількість», — заявив Поульсен.

Він розповів, що підготовка українських військових займе близько місяця, а самі танки мають бути готові до використання в Україні до початку літа.

Поульсен запевняє, що українці отримають користь від танків Leopard 1, незважаючи на те, що вони не є такими ж сучасними і ефективними, як їхні наступники Leopard 2.

«Вони мають дуже хорошу вогневу потужність і здатні добре орієнтуватися на місцевості. І останнє, але не менш важливе — це дуже велика кількість, а українцям потрібна дуже велика кількість танків», — зазначив він.

Данія та Німеччина домовилися про спільну поставку танків Leopard 1 до України у лютому. Проєкт передбачає ремонт бронетехніки з данських складів, закупівлю боєприпасів та підготовку українських екіпажів. На вирішення цих завдань Данія має спрямувати близько 1 млрд крон (приблизно $150 млн). Аналогічну суму виділить і Німеччина.

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