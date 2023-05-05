Міноборони у тестовому режимі запустило електронну чергу на ВЛК для військових

Міністерство оборони запустило у тестовому режимі систему електронного запису до лікарів для проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомила заступниця міністра Ганна Маляр.

Зараз систему тестують у Харкові, Львові, Києві, Вінниці та Одесі. За словами Маляр, саме у цих містах найбільше людей проходять ВЛК. Протягом травня планують перевести на електронну чергу усі військово-лікарські комісії.

«Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти», — наголосила вона.

Маляр розповіла, що після старту проекту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста — на потрібний день та час.

Заступниця міністра також опублікувала фото інтерфейсу системи електронного запису до лікарів.

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