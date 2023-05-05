Коронація Карла ІІІ: де та коли дивитися пряму трансляцію церемонії (відео)

В суботу, 6 травня 2023 року, у Великій Британії відбудеться церемонія коронації і офіційного сходження на престол короля Карла ІІІ.
Також дружина принца Чарльза, герцогиня Камілла, стане королевою після коронації його чоловіка.
Наживо подію транслюватимуть британські канали ВBC, ITV 1, Sky News.
В інтернеті церемонію можна подивитися на офіційному Youtube-каналі королівської родини. Початок — о 13:00 за Києвом.
Також трансляція очікується на Youtube-каналах ВBC, ITV, Sky News.
Раніше Chas News докладно розповідав про деталі церемонії та головні королівські атрибути монархів Великої Британії.