Коронація Карла ІІІ: де та коли дивитися пряму трансляцію церемонії (відео)

В суботу, 6 травня 2023 року, у Великій Британії відбудеться церемонія коронації і офіційного сходження на престол короля Карла ІІІ.

Також дружина принца Чарльза, герцогиня Камілла, стане королевою після коронації його чоловіка.

Наживо подію транслюватимуть британські канали ВBC, ITV 1, Sky News.

В інтернеті церемонію можна подивитися на офіційному Youtube-каналі королівської родини. Початок — о 13:00 за Києвом.

Також трансляція очікується на Youtube-каналах ВBC, ITV, Sky News.

Раніше Chas News докладно розповідав про деталі церемонії та головні королівські атрибути монархів Великої Британії.