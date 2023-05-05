Пандемія Covid-19: ВОЗ понищив рівень загрози від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я понизила рейтинг пандемії Covid-19 і тепер вже не визначає її як глобальну надзвичайну ситуацію. Про це оголосив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

«COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але ми знаємо, що кількість жертв у кілька разів вища — щонайменше 20 мільйонів», — сказав він під час виступу.

Гебреєсус зазначив, що протягом року пандемія демонструвала тенденцію до зниження рівня загрози і більшість країн світу вже повернулися до звичного життя.

Тому, коли комітет організації з надзвичайних ситуацій порекомендував оголосити про припинення глобальної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, він пристав на цю пропозицію.

При цьому голова ВООЗ наголосив, що загроза коронавірусу залишається і країни не повинні розслаблятися.

«Минулого тижня від COVID-19 кожні три хвилини помирала людина — і це лише смерті, про які нам відомо. Просто зараз тисячі людей по всьому світу борються з хворобою в реанімації, мільйони живуть із виснажливими наслідками COVID-19. Вірус нікуди не зникне. Він досі вбиває та мутує. Досі існує ризик появи нових варіантів, що викликають спалах захворювань і смертей», — попередив Гебреєсус.

Водночас у ВООЗ також уточнили, що пандемія COVID-19 ще не закінчена і вірус продовжує циркулювати, але ситуація значно покращилася — зокрема, знизилася смертність і підвищився імунітет.

«Ми не оголошуємо про початок або закінчення пандемій. З епідеміологічної точки зору вірус продовжуватиме викликати хвилі [захворювань]. Ми сподіваємося, що маємо необхідні інструменти для того, щоб майбутні хвилі не викликали ускладнення та хвилі смертей», — сказала провідна епідеміологиня ВООЗ Марія Ван Керкхове.

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