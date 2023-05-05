Окупанти обстріляли ракетами керамічний завод у Слов’янську (фото)

5 травня росія завдала ракетного удару по промисловим об’єктам у Слов’янську і Краматорську. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Слов’янську дві ракети із ЗРК С-300 поцілили у будівлю заводу «Зевс Кераміка», у Краматорську — пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Кириленко зазначив, що є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.

Відзначимо, що обидва заводи не працюють з початку повномасштабного вторгнення і вже неодноразово потрапляли під обстріли.

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