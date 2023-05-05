За мера Одеси Труханова внесли заставу, щоб він міг вийти із СІЗО — ЗМІ

«Суспільне» повідомляє, що Дмитро Танцюра, депутат фракції «Довіряй Ділам» в Одеській міськраді, вніс заставу за мера Одеси Геннадія Труханова.

Танцюра розповів журналістам, що віддав 13,42 млн грн, щоб міського голову випустили із СІЗО.

«Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКСу», — розповів Танцюра.

Геннадія Труханова взяли під варту у справі про завод «Краян». Його вважають організатором корупційної схеми з привласнення 92 млн грн. Раніше Chas News детальніше розповідав про «справу Краяна».

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