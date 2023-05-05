6 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 6 травня
В Україні сьогодні — День піхоти. Його запровадив 2019 року президент Петро Порошенко з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.
Габон, Ліван і Сирія відзначають День мучеників
В Болгарії — День армії.
На Ямайці — День вчителя.
В Португалії — Національний день азулежу, традиційного біло-блакитного кахлю, який присутній в інтер’єрах та екстер’єрах церков, палаців, звичайних будинків, навіть залізничних станцій.
В Туреччині та інших тюркомовних країнах сьогодні — перший день Хидирлез, Свята зустрічі весни.
А ще у світі 6 травня відзначають Міжнародний день без дієт.
Яке релігійне свято 6 травня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Георгія (Юрія). В народі його називають Переможцем або Змієборцем.
Георгій народився в III столітті в Каппадокії, що на території сучасної Туреччини. Його батько, сенатор Геронтій, обіймав високу посаду стратилата в римському війську. Однак його стратили за віру у Христа. Мати з дитиною переїхали до Палестини. Георгій вступив на військову службу і став полководцем та трибуном при імператорі Діоклетіані.
Георгій був радником і наближеним імператора. Однак, коли Діоклетіан почав гоніння на християн, Георгій відмовився від почестей і став на захист християнства. За віру Георгій зазнав тяжких мук і від них загинув.
В українській традиції святий Юрій був покровителем Русі, Київщини, Галичини, Володимира, Львова, Білої Церкви, козацтва і українського війська. На честь святого названий Собор святого Юра у Львові. А в багатьох країнах День святого Георгія є національним святом.
В народі сьогодні святкують так званий весняний Юріїв день (осінній — 23 листопада). В слов’янському календарі цей день знаменував прихід весни. Юрій звільняє сили природи до їх повного розквіту й життя. Він є покровителем худоби й тварин, а в Україні Юріїв день також є хліборобським святом.
День ангела 6 травня
Іменини в цей день святкують Анатолій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Лазар, Олександр, Юрій.
Які історичні події стались 6 травня
1742 — у Москві відбулася коронація російської імператриці Єлизавети Петрівни.
1840 — Англія випустила першу поштову марку — «Чорний пенні» з зображенням королеви Вікторії.
1872 — засновано Кубок Англії, найстаріший футбольний турнір світу.
1889 — у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.
1937 — у штаті Нью-Джерсі (США) при приземленні вибухнув найбільший у світі трансатлантичний дирижабль «Гінденбург» довжиною 245 метрів та вагою 242 тонни — загинуло 13 пасажирів та 22 людини обслуги. Інцидент поклав край епосі дирижаблів.
1944 — британці випустили з в’язниці Магатму Ґанді.
1910 — Георг V став королем Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
1953 — американський хірург Джон Гіббон з Філадельфії вперше успішно застосував апарат штучного кровообігу («штучне серце—легені») під час операції на відкритому серці.
1994 — урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією.
2002 — в США заснована компанія SpaceX.
2007 — у Франції у другому турі президентських виборів переміг Ніколя Саркозі.
2004 — вийшов фінальний епізод телесеріалу «Друзі».
Хто народився 6 травня
973 — Генріх II Святий, німецький король (1002—1024), імператор Священної Римської імперії (з 1014—1024).
1758 — Максиміліан Робесп’єр, французький адвокат, діяч Великої французької революції.
1856 — Зиґмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр, основоположник психоаналізу.
1860 — Ернст Людвіг Кірхнер, німецький художник.
1868 — Ґастон Леру, французький письменник
1895 — Рудольф Валентіно, американський кіноактор.
1953 — Тоні Блер, прем’єр-міністр Великої Британії (1997—2007).
1961 — Джордж Клуні, американський кіноактор.
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