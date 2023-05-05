6 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 6 травня

В Україні сьогодні — День піхоти. Його запровадив 2019 року президент Петро Порошенко з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Габон, Ліван і Сирія відзначають День мучеників

В Болгарії — День армії.

На Ямайці — День вчителя.

В Португалії — Національний день азулежу, традиційного біло-блакитного кахлю, який присутній в інтер’єрах та екстер’єрах церков, палаців, звичайних будинків, навіть залізничних станцій.

В Туреччині та інших тюркомовних країнах сьогодні — перший день Хидирлез, Свята зустрічі весни.

А ще у світі 6 травня відзначають Міжнародний день без дієт.

Яке релігійне свято 6 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Георгія (Юрія). В народі його називають Переможцем або Змієборцем.

Георгій народився в III столітті в Каппадокії, що на території сучасної Туреччини. Його батько, сенатор Геронтій, обіймав високу посаду стратилата в римському війську. Однак його стратили за віру у Христа. Мати з дитиною переїхали до Палестини. Георгій вступив на військову службу і став полководцем та трибуном при імператорі Діоклетіані.

Георгій був радником і наближеним імператора. Однак, коли Діоклетіан почав гоніння на християн, Георгій відмовився від почестей і став на захист християнства. За віру Георгій зазнав тяжких мук і від них загинув.

В українській традиції святий Юрій був покровителем Русі, Київщини, Галичини, Володимира, Львова, Білої Церкви, козацтва і українського війська. На честь святого названий Собор святого Юра у Львові. А в багатьох країнах День святого Георгія є національним святом.

В народі сьогодні святкують так званий весняний Юріїв день (осінній — 23 листопада). В слов’янському календарі цей день знаменував прихід весни. Юрій звільняє сили природи до їх повного розквіту й життя. Він є покровителем худоби й тварин, а в Україні Юріїв день також є хліборобським святом.

День ангела 6 травня

Іменини в цей день святкують Анатолій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Лазар, Олександр, Юрій.

Які історичні події стались 6 травня

1742 — у Москві відбулася коронація російської імператриці Єлизавети Петрівни.

1840 — Англія випустила першу поштову марку — «Чорний пенні» з зображенням королеви Вікторії.

1872 — засновано Кубок Англії, найстаріший футбольний турнір світу.

1889 — у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.

1937 — у штаті Нью-Джерсі (США) при приземленні вибухнув найбільший у світі трансатлантичний дирижабль «Гінденбург» довжиною 245 метрів та вагою 242 тонни — загинуло 13 пасажирів та 22 людини обслуги. Інцидент поклав край епосі дирижаблів.

1944 — британці випустили з в’язниці Магатму Ґанді.

1910 — Георг V став королем Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

1953 — американський хірург Джон Гіббон з Філадельфії вперше успішно застосував апарат штучного кровообігу («штучне серце—легені») під час операції на відкритому серці.

1994 — урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Великою Британією.

2002 — в США заснована компанія SpaceX.

2007 — у Франції у другому турі президентських виборів переміг Ніколя Саркозі.

2004 — вийшов фінальний епізод телесеріалу «Друзі».

Хто народився 6 травня

973 — Генріх II Святий, німецький король (1002—1024), імператор Священної Римської імперії (з 1014—1024).

1758 — Максиміліан Робесп’єр, французький адвокат, діяч Великої французької революції.

1856 — Зиґмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр, основоположник психоаналізу.

1860 — Ернст Людвіг Кірхнер, німецький художник.

1868 — Ґастон Леру, французький письменник

1895 — Рудольф Валентіно, американський кіноактор.

1953 — Тоні Блер, прем’єр-міністр Великої Британії (1997—2007).

1961 — Джордж Клуні, американський кіноактор.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.