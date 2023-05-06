Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2023 року

Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на яких відбито близько 50 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Зноб-Трубчевській на Сумщині, продовжує мінометні та артилерійські обстріли.

На Куп’янському та Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив, здійснює обстріли.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішно окупанти атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші воїни відбили атаки в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали також Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 40 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також збито 5 ворожих БПлА типу «Shahed-136/131», 2 БПлА типу «Zala», 1 «Орлан-10», 1 «Куб» та 1 БПлА типу «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.

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