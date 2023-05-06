Кабмін схвалив законопроєкт про зниження граничного призовного віку

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідний документ розробило Міністерство оборони у відповідь на звернення ЗСУ. Необхідність зниження призовного віку обґрунтували двома причинами.

По-перше, щорічне прибуття призовників до військкоматів, у тому числі для проходження медоглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на працівників та збільшення черг на ВЛК. При цьому призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

По-друге, тривале перебування на обліку призовників під час воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до служби не мають статусу військовозобов’язаних. Відповідно їх не можуть призвати під час мобілізації.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.