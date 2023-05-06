Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 травня

06.05.2023

За минулу добу українські військові знищили 560 окупантів та 14 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 6 травня орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
  • танки — 3717 (+7),
  • бойові броньовані машини — 7238 (+14),
  • артилерійські системи — 2992 (+14),
  • РСЗВ — 552 (+2),
  • засоби ППО — 306 (+2),
  • літаки — 308 (+0),
  • гелікоптери — 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2554 (+14),
  • крилаті ракети — 947 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 5936 (+20),
  • спеціальна техніка — 375 (+2).

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