Сили ППО на Дніпропетровщині за ніч збили чотири «шахеди»

Вночі 6 травня російські війська атакували Дніпропетровщину чотирма дронами-камікадзе типу Shahed. Їх усі збили сили ППО.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Уламки збитих безпілотників впали у Синельниківському районі. Там вибиті вікна у 5 приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Люди не постраждали.

Вже зранку сили ППО збили ще один ворожий БПЛА. Його тип Лисак не уточнив.

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