Суд у Берліні зняв заборону на українські прапори 8 та 9 травня

Адміністративний суд Берліну скасував заборону на використання прапорів України під час заходів 8 та 9 травня біля радянських меморіалів у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде. При цьому заборона на російські прапори залишилася чинною.

Про це пише Berliner Morgenpost.

Суд задовольнив скаргу української організації «Віче». Своє рішення аргументував відсутністю доказів, що демонстрація прапорів України становитиме загрозу цивільній безпеці.

Адвокат «Віче» Патрік Хайнеманн сказав, що суд довів: заборона українських прапорів «очевидно незаконна», оскільки будь-хто може користуватися фундаментальним правом «публічно ідентифікувати себе як українську націю».

Берлінська поліція може оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді Берліну-Бранденбурга.

Напередодні поліція столиці Німеччини другий рік поспіль заборонила демонструвати російські та українські прапори 8 та 9 травня.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.