Patriot збив «Кинджал»: Повітряні сили підтвердили знищення ворожої гіперзвукової ракети

У ніч на 4 травня українські сили ППО збили російську надзвукову ракет Х-47 «Кинджал», яку випустив ворожий МіГ-31К. Про це повідомив командувач Повітряний сил ЗСУ Микола Олещук.

«Так, ми збили «не имеющий аналогов» Кинджал!», — заявив він та відзначив при цьому роботу розрахунку ЗРК Patriot.

Водночас Олещук закликав «не бігти поперед батька в пекло» і «завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог».

«Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час», — додав командувач Повітряних сил.

Нагадаємо, напередодні видання Defense Express опублікувала уламки ракети, збитої у ніч на 4 травня, і ідентифікувало їх саме як «Кинджал».

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