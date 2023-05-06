Повітряні сили показали уламки збитих уночі «шахедів» (фото)

Протиповітряна оборона зранку 6 травня збила на Дніпропетровщині два російські безпілотники. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Один з них збили близько 8:30, а інший — біля 10:30 у районі Кривого Рогу. Їхній тип не поки не повідомлявся.

Також вночі у небі над областю знищили чотири «Шахеди».

Загалом за ніч підрозділами повітряного командування «Схід» у зоні відповідальності знищено вісім БпЛА типу «Shahed-136/131», з них три на Донеччині. Командування також показало фото збитих уночі «шахедів».

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