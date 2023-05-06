В Україні вже засіяно понад 2 млн гектарів земель

Українські аграрії вже посіяли 2,32 млн га зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє Мінагрополітики.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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За минулий тиждень всього посіяли 952,4 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах сільгосптоваровиробники Кіровоградщини – 129 тис. га.
Станом на початок травня соняшник сіють аграрії всіх областей України, посіяно – 1,485 млн га, найбільше на Полтавщині – 235,9 тис. га. Вже 19 областей проводять сівбу сої, посіяно – 173,6 тис. га.
Сівбу цукрових буряків проводять аграрії 14 областей, посіяли – 179,2 тис. га.
За прогнозом Мінагрополітики, у 2023 році основні ярі культури будуть посіяні на 5,700,1 тис га, що на 206,5 тис га менше, ніж торік.
Раніше повідомлялося, що у 2023 році посівні площі в Україні зменшаться на 7 млн га – до 29 млн га – і змінять свою структуру.
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