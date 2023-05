У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16 (відео)

6 травня у Південній Кореї розбився американський винищувач F-16. Про це повідомляє CNN з посиланням на ВВС США.

Літак зазнав аварії під час виконання звичайного тренувального польоту і впав на сільськогосподарські угіддя біля авіабази Осан. Це найближча до КНДР база ВВС США — вона розташована за 64 км від кордону з Північною Кореєю.

An American F-16 fighter jet crashed today during training near a large American military base in South Korea, the US military announced.

The plane crashed in a rural area near Osan Air Base, CNN reports. The pilot ejected safely and was transported to the nearest medical… pic.twitter.com/lwsMFwSfCd

— Spriter (@Spriter99880) May 6, 2023

Пілот успішно катапультувався і доставлений до найближчого медичного закладу. Місцеві жителі не постраждали.

