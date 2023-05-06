СБУ повідомила про підозру усім російським сенаторам

Служба безпеки повідомила про підозру усім 170 російським сенаторам, які підтримали «приєднання» до рф тимчасово окупованих регіонів України

У лютому 2022 року вони підтримали ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр».

Потім члени Ради федерації одностайно підтримали надання путіну дозволу на використання збройних сил рф за межами країни.

У жовтні минулого року вони ратифікували «договори про входження» до складу рф тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським сенаторам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

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