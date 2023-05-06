У Києві знову зріс рівень води у Дніпрі — на пʼять сантиментів за добу. Напередодні, зранку 5 травня, повідомлялося про його падіння на 11 см.

Про це інформує КМВА.

Станом на 10:00 рівень води у Дніпрі біля моста Метро становитв 9 308 см, а її температура — 14°C.

У КМВА нагадали, що динаміка підйому та зниження показників повені у межах столиці залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС.

Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. При цьому залишаються затопленими на близько 50 см заплавні території — острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

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