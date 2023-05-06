У Нижньому Новгороді підірвали авто письменника-бойовика Захара Прилєпіна (оновлюється)

Біля Нижнього Новгорода підірвали авто з російським політиком Захаром Прилєпіним. Він отримав поранення, а водій загинув.

Про це пише Baza та інші російські ЗМІ.

«За попередніми даними, у результаті підриву Audi Q7 письменник живий, але отримав поранення. Їх характер уточнюється», — зазначає видання.

РБК зазначає, що Прилєпін повертався до Москви з окупованого Донбасу. Він зупинився на обід, а коли продовжив рух, авто вибухнуло.

За іншими даними, політик відвозив доньку до батьків у село Піонерське. Дівчинка вийшла з машини і за 100 метрів відбувся вибух.

Mash пише, що у Прилєпін у тяжкому стані, у нього переломані обидві ноги. Загинув його водій-охоронець на прізвисько «Злий».

Хто такий Захар Прилєпін

Захар Прилєпін — російський письменник, пропагандист та політик. У 2016-2018 роках воював у складі бойовиків «днр». З 2022 року є одним із лідерів партії «Справедлива росія — за правду», за списком якої обрався до держудуми, але відмовився від мандату.

Нагадаємо, 2 квітня у центрі Санкт-Петербурга під час зустрічі з прихильниками підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського.

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