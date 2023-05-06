Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії та «Градів». Є поранені

Російські війська з важкої артилерії та «Градів» вдарили по місту Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова військової адміністрації регіону Сергій Лисак.

Окупанти випустили понад чотири десятки снарядів і поцілили по промисловому підприємству. Внаслідок атаки поранені троє працівників — чоловіки віком 48, 50 та 58 років.

Нагадаємо, 5 травня росія завдала ракетного удару по промислових об’єктах у Слов’янську і Краматорську.

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