Карл ІІІ офіційно коронований та став новим монархом Сполученого королівства

Архієпископ Кентерберійський у Вестмінстерському абатстві одягнув корону на голову Карла ІІІ, нового монарха Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Про це повідомляє ВВС.

Голова королівської родини зійшов на трон, а його син принц Вільям присягнув батькові у вірності. На церемонії Карла ІІІ використали корону Святого Едуарда. Також сьогодні відбулась коронація його дружини Камілли.

Урочисту церемонію транслюють по всьому світу, британці святкують сходження на престол нового короля після смерті Єлизавети ІІ. Більше про церемонію коронації читайте в нашому матеріалі «Коронація Карла ІІІ. Як відбудеться сходження на престол нового британського монарха».