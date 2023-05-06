Бельгійські партнери передали ще 4 медичні реанімобілі для ЗСУ

Сьогодні з Бельгії до Києва, а потім на фронт, поїдуть ще чотири медичні спецавтомобілі, призначені для транспортування поранених військовослужбовців з району ведення активних бойових дій. Спецавтомобілі придбано в межах соціального проєкту з підтримки фронтової медицини Ukraine Mission of Ihor Vitenko.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Читай також: Бельгія перерахувала Україні 200 млн євро доходів від заморожених російських активів

Ця волонтерська ініціатива стала можливою завдяки засновнику соціального проєкту Ukraine Mission of Ihor Vitenko Ігорю Вітенку, який одночасно представляє Міжнародну громадську організацію «Рада з екологічної безпеки» в Королівстві Бельгія, а також завдяки волонтерській спільноті Бельгії та за участю Посольства Королівства Бельгія в Україні та Української Ради Миру.

Загалом завдяки соціальному проєкту Ukraine Mission of Ihor Vitenko на потреби ЗСУ передано 64 машини швидкої допомоги. Також із Бельгії до України за участю Ігоря Вітенка було направлено допомоги медичного призначення на загальна суму майже 3,5 млн євро.

— Сьогодні ми передаємо ще чотири медичні спецавтомобілі на потреби Збройних Сил України. Маємо сказати особливі слова вдячності Ігорю Вітенку. Це українець, який понад 20 років живе в Бельгії. Лікар за професією, він є одним із небагатьох офіційно визнаних у Бельгії фахівців із лікування ран. Коли 24 лютого 2022 року почалося широкомасштабне вторгнення, пан Ігор одразу приїхав до України, де прооперував у важких умовах кілька сотень поранених бійців,чим суттєво зменшив кількість ампутації кінцівок. Варто зазначити, що інколи доводилось оперувати і без анестезії. Також він навчив понад 150 лікарів і медсестер з України новим методам лікування ран, — сказав голова Української Ради Миру, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський.

Засновник місії Ігор Вітенко зазначив, що лише завдяки співдружності й співпраці людей з різних країн світу вдалося розпочати і реалізувати цей соціальний проєкт з медичної допомоги Україні. Він подякував бельгійцям і посольству Бельгії, які сприяли в його реалізації.

— Без підтримки бельгійців ми б не змогли реалізувати те, що наразі реалізували. Я сам не очікував, що проєкт набуде такого масштабу. У 2022 році я приїхав в Україну і думав, що буде так само, як у 2014 році, коли я також місяць оперував у військовому госпіталі українських поранених захисників. Але цього разу разом з українською діаспорою в Бельгії ми зібрали кошти та закупили 4 реанімобілі, завантажили їх необхідною технікою та препаратами. З цього все почалося. До моєї ініціативи доєдналися сотні людей, мої колеги не тільки в Бельгії, а й родичі з Америки та Канади.

Я надзвичайно вдячний усім людям, які мобілізувалися і зрозуміли, що це російське зло треба перемогти. І перемагати його треба усім світом, — сказав Ігор Вітенко.

У церемонії передачі реанімобілів узяв участь надзвичайний уповноважений Посол Бельгії в Україні Пітер Ван Де Вельде, який зазначив, що Європа допомагає Україні, розуміючи, що росія сіє лише смерть і розруху.

Під час церемонії Ігор Вітенко передав ключі від медичних реанімобілів представникам Харківської ВЦА. Спецавтомобілі уже сьогодні вирушили на Харківщину рятувати українських захисників, які боронять там нашу землю від російських загарбників.