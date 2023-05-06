У США винесли вирок з рекордним терміном ув’язнення за штурм Капітолія

Жителя Кентуккі засудили до рекордних 14 років ув’язнення за напад на поліцейського під час штурму Капітолія у 2021 році.

Про це повідомляє AP.

Тюремний вирок Пітеру Шварцу має найдовший термін серед усіх справ, відкритих проти учасників заворушень. Прокурори рекомендували засудити чоловіка до 24 років ув’язнення. Шварц заявив, що розкаюється, але суддя не повірив його словам.

6 січня 2021 року засуджений та його колишня дружина намагались прорвати лінію поліцейських, які захищали Капітолій, де в цей час Конгрес США мав затвердити результати виборів президента.

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