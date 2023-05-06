СБУ затримала на Херсонщині двох колаборантів, які планували втечу (фото)

СБУ затримала ще двох прихильників рф, які підтримали окупантів під час захоплення Херсонщини.

Зловмисниками виявились місцеві жителі: батько і син. Після звільнення правого берега області молодший чоловік продовжував спілкуватись із російськими військовими. Він «зливав» окупантам місця базування та переміщення Сил оборони на території Білозерського району.

Також він інформував ворога про наслідки російських повітряних атак на місцеві об’єкти. Завдяки цьому окупанти могли коригувати удари по населених пунктах Білозерка, Кізомис і Велетенське.

Батько ворожого коригувальника під час тимчасової окупації Херсона добровільно погодився на призначення до створеного загарбниками «міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області». Він виконував розпорядження гауляйтера Сальдо і закликав людей підтримати загарбників.

Обидва фігуранти планували втечу на тимчасово захоплену частину Херсонщини, в чому їм мали допомогти росіяни. Однак СБУ викрила та затримала чоловіків.

Нагадаємо, Служба безпеки повідомила про підозру усім 170 російським сенаторам, які підтримали «приєднання» до рф тимчасово окупованих регіонів України.

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