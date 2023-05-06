З «Батьківщини-Матері» знімуть радянський герб у вигляді серпа і молота

Радянський герб на київському пам’ятнику «Батьківщині-Матері» планують зняти.

Про це під час національного телемарафону заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи треба провести… Власне, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб вже розпочалась», — прокоментував урядовець.

Нащодавно Рада проголосувала за законопроєкт, який дозволить вилучати пам’ятки культурної спадщини з Держреєстру нерухомих пам’яток України, якщо вони є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.

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