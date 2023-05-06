Внаслідок підриву машини Прилєпіна загинув його соратник Олександр Шубін — росЗМІ

Під час вибуху в машині російського пропагандиста Захара Прилепіна загинув Олександр Шубін, окупант із батальйону «Оплот» Росгвардії.

Про це повідомляє російське держагентство ТАСС.

Росіяни стверджують, що загиблий був помічником та соратником Прилєпіна. Він служив із Прилєпіним в одному батальйоні, після чого перебрався у Нижній Новгород. Шубін внесений у базу сайту «Миротворець».

Сам Прилєпін внаслідок підриву його автомобіля перебуває у важкому стані.

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