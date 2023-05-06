ЗСУ: важкі бої в Бахмуті тривають, заяви окупантів про дефіцит боєприпасів — це блеф

Важкі бої у Бахмуті тривають, а заяви окупантів про нестачу боєприпасів — це «блеф».

Таку заяву зробив Сергій Череватий, речник східного угруповання Збройних сил України, в коментарі CNN.

«Ми контролюємо частину міста. Там нічого не змінилося, триває позиційна війна. Ворог не досягнув жодного серйозного прориву», — заявив речник.

Він також спростував заяву лідера «вагнерівців» Пригожина, який заявляв про дефіцит боєприпасів та погрожував російській владі покинути Бахмут.

«Зараз вони випускають понад 20 тис. снарядів на добу. Тому — це повний блеф», — сказав Череватий.

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