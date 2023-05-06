Дитяча лікарня Миколаєва отримала допомогу від італійських партнерів

Міжнародні партнери передали Міській дитячій лікарні №2 лікарські препарати та медичне обладнання, які забезпечать надання якіснішої медичної допомоги молодшим миколаївцям.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Агентство розвитку Миколаєва.

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Це цифрова мобільна рентгенографічна система FDR nano (DR-XD 10000), дефібрилятори, кисневі концентратори, ларингоскопи, помпи для безпечного зондового годування, шприцеві насоси інфузійні, операційні столи, відсоси і мікроскоп для лабораторії. Велика порція медикаментів та потужна мобільна електростанція. Загалом передали лікарні обладнання та ліки на загальну суму 5 млн. 600 тис. грн.

Медичне обладнання та ліки придбано коштом Міжнародного фонду Terre des Hommes Italia за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Італії.