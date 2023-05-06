Одеса отримала від США три машини для ремонту теплових мереж

Три нові машини для ремонту теплових мереж отримало КП «Теплопостачання міста Одеси» у рамках проєкту енергетичної безпеки USAID.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«Одеса отримала чергову допомогу від міжнародних партнерів. Цього разу КП «Теплопостачання міста Одеси» отримало три нові машини для ремонту теплових мереж, від USAID «Проєкт енергетичної безпеки»», – йдеться у повідомленні.
Техніка обладнана для роботи аварійної бригади та полегшить роботу комунальників.
Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що меморандум про співпрацю з Агентством USAID було укладено у 2020 році.
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