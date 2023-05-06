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Миколаїв отримав три кілометри нових поліетиленових труб від Данії

06.05.2023

До Миколаєва за підтримки Королівства Данія прибуло майже три кілометри нових поліетиленових труб різного діаметру.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Сьогодні прибула чергова партія нових поліетиленових труб різного діаметру, майже 3 кілометри. Допомога надійшла завдяки активній підтримці нашого міста та області Королівством Данія», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вода, яка нині подається в будинки містян, дуже корозійна за складом і швидко «роз’їдає» трубопроводи. Тож фахівцям знадобиться ще не один рік, щоб подолати всі наслідки та встановити сотні кілометрів нових мереж в місті.

Як повідомлялося, 12 квітня 2022 року Миколаїв – місто з майже півмільйонним населенням – залишилося без централізованого водопостачання. Це сталося через перебитий російськими загарбниками водогін Дніпро-Миколаїв, який частково знаходиться на території Херсонської області.

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