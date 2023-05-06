Словаччина передасть Україні енергообладнання на мільйон євро

Словацький оператор системи передачі SEPS передасть Укренерго вісім вантажівок обладнання для відновлення магістральних підстанцій, що постраждали під час російських ракетних атак та обстрілів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Це обладнання буде використано для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та допоможе нам зберегти світло для мільйонів українців», – наголосив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Зазначається, що обладнання, загальною вартістю 1 мільйон євро, допоможе відновити роботу кількох високовольтних підстанцій у різних регіонах України. Перші дві вантажівки вирушать із території Словаччини вже сьогодні, а решта – найближчими днями.

«Ми дуже чекаємо на цей вантаж, бо саме наявність працюючого обладнання є найважливішою умовою відбудови енергетичної інфраструктури та підготовки до наступного опалювального сезону», – додали в Укренерго.