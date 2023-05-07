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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 7 травня

07.05.2023

За минулу добу Сили оборони знищили 660 окупантів, 18 БПЛА та шість танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 7 травня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 193430 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків — 3723 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 7248 (+10) од,
  • артилерійських систем — 3010 (+18) од,
  • РСЗВ — 554 (+2) од,
  • засоби ППО — 306 (+0) од,
  • літаків — 308 (+0) од,
  • гелікоптерів — 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2572 (+18),
  • крилаті ракети — 947 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5952 (+16) од,
  • спеціальна техніка — 380 (+5).

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