Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 7 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 660 окупантів, 18 БПЛА та шість танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 7 травня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 193430 (+660) осіб ліквідовано,
- танків — 3723 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 7248 (+10) од,
- артилерійських систем — 3010 (+18) од,
- РСЗВ — 554 (+2) од,
- засоби ППО — 306 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2572 (+18),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5952 (+16) од,
- спеціальна техніка — 380 (+5).
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